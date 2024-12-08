Прем’єр Британії привітав падіння "варварського режиму" в Сирії
Прем'єр-міністр Великої Битанії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Башара Асада у Сирії.
Заяву Стармера у неділю наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".
Глава британського уряду закликав до "миру і стабільності" в країні, де повстанці скинули довговічного диктатора Асада.
"Події в Сирії в останні години і дні є безпрецедентними, і ми говоримо з нашими партнерами в регіоні, і уважно стежимо за ситуацією", – зазначив він.
"Сирійський народ занадто довго страждав від варварського режиму Асада, і ми вітаємо його відхід", – додав Стармер.
Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена.
Повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління правителя Башара Асада. Асад, за повідомленнями, покинув країну.