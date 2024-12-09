Королівська родина Іспанії долучилась до поминальної меси за жертвами повеней

Король Іспанії Феліпе та королева Летиція в понеділок, 9 грудня, приєднались до поминальної меси у Валенсії за жертвами руйнівних повеней, які забрали життя 230 людей на сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Феліпе і Летиція зустріли оплесками, коли вони прибули на месу в катедральному соборі Валенсії – столиці регіону, що найбільше постраждав від повеней наприкінці жовтня.

Фото: AFP

Королівське подружжя в умовах посиленої безпеки приєдналось до родичів деяких загиблих, міністрів, мерів постраждалих міст і глави уряду Валенсії Карлеса Масона.

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Архиєпископ Валенсії Енріке Бенавент у своєму зверненні віддав належне волонтерам і людям, які "в найтрагічніші моменти ризикували своїм життям заради порятунку інших".

Феліпе та Летиція відвідували місто Пайпорта 3 листопада, де люди, що вижили після повеней, закидали брудом їх і прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Королівське подружжя перервало візит, але коли вони повернулися до Валенсії 19 листопада, їх зустрічали оплесками і вітаннями.

Проливні дощі 29 жовтня в Іспанії спричинили раптові повені, які забрали життя щонайменше 230 людей та зруйнували будинки і підприємства – в основному у Валенсії, регіоні на узбережжі Середземного моря.

Іспанський уряд раніше оголосив про наміри виділити загалом 16,6 мільярда євро у вигляді грантів і позик для допомоги постраждалим.