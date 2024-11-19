Іспанські монархи відвідали епіцентр катастрофічної повені, де раніше їх закидали брудом

Королівське подружжя Іспанії вперше повернулося у вівторок, 19 листопада, до району, де розлючені люди закидали їх і вищих посадовців брудом під час їхнього першого візиту до зони, яка постраждала від повені.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AP.

Як зазначило агентство, король Феліпе VI і королева Летиція відвідали муніципалітет Чива разом з міністром центрального уряду і регіональним лідером східної Валенсії, якого багато громадян звинуватили в нездатності впоратися з повінню.

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Цього разу не було ніякого бруду, стверджують журналісти, Феліпе і Летиція потиснули руки людям на початку свого візиту до містечка.

🔴 | Felipe VI y doña Letizia recibidos entre aplausos y abrazos en la Comunidad Valenciana tras el altercado ocurrido hace tres semanas.



© RTVE pic.twitter.com/Dn9CHKOw0p – Jose Moreno (@Josemn1_) November 19, 2024

Нагадаємо, члени королівської родини, прем'єр-міністр Іспанії та лідер Валенсії спробували відвідати постраждалий район на південній околиці Валенсії 3 листопада, всього через кілька днів після повені. Але їм довелося перервати поїздку, коли розлючені місцеві жителі закидали їх брудом та іншими предметами, коли вони прибули до Пайпорти.

#ÚLTIMAHORA | Tensión en la visita de los Reyes a las zonas afectas por la DANA: vecinos tiran barro al paso de la comitiva > https://t.co/dAnG2qb9hP pic.twitter.com/MLulO7tuNX – Informativos Telecinco (@informativost5) November 3, 2024

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Роботи з ліквідації наслідків повені тривають вже три тижні.