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Іспанські монархи відвідали епіцентр катастрофічної повені, де раніше їх закидали брудом

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Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 14:22 — Уляна Кричковська

Королівське подружжя Іспанії вперше повернулося у вівторок, 19 листопада, до району, де розлючені люди закидали їх і вищих посадовців брудом під час їхнього першого візиту до зони, яка постраждала від повені.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AP.

Як зазначило агентство, король Феліпе VI і королева Летиція відвідали муніципалітет Чива разом з міністром центрального уряду і регіональним лідером східної Валенсії, якого багато громадян звинуватили в нездатності впоратися з повінню.

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Цього разу не було ніякого бруду, стверджують журналісти, Феліпе і Летиція потиснули руки людям на початку свого візиту до містечка. 

Нагадаємо, члени королівської родини, прем'єр-міністр Іспанії та лідер Валенсії спробували відвідати постраждалий район на південній околиці Валенсії 3 листопада, всього через кілька днів після повені. Але їм довелося перервати поїздку, коли розлючені місцеві жителі закидали їх брудом та іншими предметами, коли вони прибули до Пайпорти.

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Роботи з ліквідації наслідків повені тривають вже три тижні.

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