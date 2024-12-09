Королевская семья Испании присоединилась к поминальной мессе по жертвам наводнений

Король Испании Фелипе и королева Летиция в понедельник, 9 декабря, присоединились к поминальной мессе в Валенсии по жертвам разрушительных наводнений, которые унесли жизни 230 человек на востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Фелипе и Летиция встретили аплодисментами, когда они прибыли на мессу в кафедральном соборе Валенсии – столице региона, наиболее пострадавшего от наводнений в конце октября.

Фото: AFP

Королевская чета в условиях усиленной безопасности присоединилась к родственникам некоторых погибших, министров, мэров пострадавших городов и главы правительства Валенсии Карлеса Масона.

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Архиепископ Валенсии Энрике Бенавент в своем обращении отдал должное волонтерам и людям, которые "в самые трагические моменты рисковали своей жизнью ради спасения других".

Фелипе и Летиция посещали город Пайпорта 3 ноября, где выжившие после наводнений люди забросали грязью их и премьер-министра Педро Санчеса.

Королевская чета прервала визит, но когда они вернулись в Валенсию 19 ноября, их встречали аплодисментами и поздравлениями.

Проливные дожди 29 октября в Испании вызвали внезапные наводнения, которые унесли жизни по меньшей мере 230 человек и разрушили дома и предприятия – в основном в Валенсии, регионе на побережье Средиземного моря.

Испанское правительство ранее объявило о намерениях выделить всего 16,6 миллиарда евро в виде грантов и займов для помощи пострадавшим.