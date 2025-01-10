В Ірані загинув в ув'язненні громадянин Швейцарії

В Ірані за невідомих обставин загинув в ув’язненні громадянин Швейцарії, якому закидали шпигунство.

Про це повідомляє Swiss Info, пише "Європейська правда".

9 січня Іран повідомив МЗС Швейцарії про смерть в ув'язненні швейцарського громадянина, якого звинувачували у шпигунстві й утримували на північному сході країни.

"Влада Ірану повідомила про смерть швейцарського громадянина у в’язниці. Ми на зв’язку з органами влади, щоб прояснити обставини", – повідомив у своєму X (Twitter) керівник пресслужби МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

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Les autorités iraniennes ont informé le DFAE du décès d’un citoyen suisse en prison. Nous sommes en contact avec les autorités pour éclaircir les circonstances du décès . – Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 9, 2025

В іранському агентстві судових новин Mizan Online наводять слова представника влади провінції Семнан про те, що швейцарець нібито скоїв самогубство.

Водночас Італії 9 січня вдалося повернути додому журналістку Чечилію Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у Тегерані.

В МЗС Франції нещодавно застерегли своїх громадян від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалося звільнити трьох затриманих там французів.