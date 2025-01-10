В Ірані загинув в ув'язненні громадянин Швейцарії
В Ірані за невідомих обставин загинув в ув’язненні громадянин Швейцарії, якому закидали шпигунство.
Про це повідомляє Swiss Info, пише "Європейська правда".
9 січня Іран повідомив МЗС Швейцарії про смерть в ув'язненні швейцарського громадянина, якого звинувачували у шпигунстві й утримували на північному сході країни.
"Влада Ірану повідомила про смерть швейцарського громадянина у в’язниці. Ми на зв’язку з органами влади, щоб прояснити обставини", – повідомив у своєму X (Twitter) керівник пресслужби МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.
Les autorités iraniennes ont informé le DFAE du décès d’un citoyen suisse en prison. Nous sommes en contact avec les autorités pour éclaircir les circonstances du décès .– Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 9, 2025
В іранському агентстві судових новин Mizan Online наводять слова представника влади провінції Семнан про те, що швейцарець нібито скоїв самогубство.
Водночас Італії 9 січня вдалося повернути додому журналістку Чечилію Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у Тегерані.
В МЗС Франції нещодавно застерегли своїх громадян від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалося звільнити трьох затриманих там французів.