Укр Рус Eng

Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані

Новини — Середа, 8 січня 2025, 12:44 — Марія Ємець

Італії вдалось добитися звільнення журналістки Чечилії Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у столиці Ірану Тегерані.

Про це 8 січня заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда".

"Дипломатія і командна робота: Чечилія Сала повертається додому", – коротко написав він. 

Невдовзі після того прем’єрка Італії Джорджа Мелоні деталізувала, що літак, яким журналістка повернеться додому, "вже у повітрі".

"Завдяки інтенсивній роботі через дипломатичні й розвідувальні канали влада Ірану відпустила нашу співвітчизницю, вона повертається додому в Італію. Я особисто повідомила про це батьків журналістки у телефонній розмові. Дякую усім, хто зробив це можливим", – написала Мелоні. 

Нагадаємо, Чечилію Сала затримали в іранській столиці у середині грудня, коли вона знімала там репортаж. 

Італія у зв’язку з цим викликала посла Ірану.

В МЗС Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалось повернути додому трьох затриманих там французів. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Іран
Реклама: