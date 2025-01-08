Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані

Італії вдалось добитися звільнення журналістки Чечилії Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у столиці Ірану Тегерані.

Про це 8 січня заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда".

"Дипломатія і командна робота: Чечилія Сала повертається додому", – коротко написав він.

Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa! Реклама: January 8, 2025

Невдовзі після того прем’єрка Італії Джорджа Мелоні деталізувала, що літак, яким журналістка повернеться додому, "вже у повітрі".

"Завдяки інтенсивній роботі через дипломатичні й розвідувальні канали влада Ірану відпустила нашу співвітчизницю, вона повертається додому в Італію. Я особисто повідомила про це батьків журналістки у телефонній розмові. Дякую усім, хто зробив це можливим", – написала Мелоні.

È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran.

Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista… – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 8, 2025

Нагадаємо, Чечилію Сала затримали в іранській столиці у середині грудня, коли вона знімала там репортаж.

Італія у зв’язку з цим викликала посла Ірану.

В МЗС Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалось повернути додому трьох затриманих там французів.