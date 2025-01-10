В Иране погиб в заключении гражданин Швейцарии

В Иране при неизвестных обстоятельствах погиб в заключении гражданин Швейцарии, обвиненный в шпионаже.

Об этом сообщает Swiss Info, пишет "Европейская правда".

9 января Иран сообщил МИД Швейцарии о смерти в заключении швейцарского гражданина, которого обвиняли в шпионаже и удерживали на северо-востоке страны.

"Власти Ирана сообщили о смерти швейцарского гражданина в тюрьме. Мы на связи с органами власти, чтобы прояснить обстоятельства", – сообщил в своем X (Twitter) руководитель пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо.

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Les autorités iraniennes ont informé le DFAE du décès d’un citoyen suisse en prison. Nous sommes en contact avec les autorités pour éclaircir les circonstances du décès . – Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 9, 2025

В иранском агентстве судебных новостей Mizan Online приводят слова представителя властей провинции Семнан о том, что швейцарец якобы совершил самоубийство.

В то же время Италии 9 января удалось вернуть домой журналистку Чечилию Сала, которую задержали во время съемок репортажа в Тегеране.

В МИД Франции недавно предостерегли своих граждан от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось освободить трех задержанных там французов.