В Иране погиб в заключении гражданин Швейцарии
В Иране при неизвестных обстоятельствах погиб в заключении гражданин Швейцарии, обвиненный в шпионаже.
Об этом сообщает Swiss Info, пишет "Европейская правда".
9 января Иран сообщил МИД Швейцарии о смерти в заключении швейцарского гражданина, которого обвиняли в шпионаже и удерживали на северо-востоке страны.
"Власти Ирана сообщили о смерти швейцарского гражданина в тюрьме. Мы на связи с органами власти, чтобы прояснить обстоятельства", – сообщил в своем X (Twitter) руководитель пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо.
Les autorités iraniennes ont informé le DFAE du décès d’un citoyen suisse en prison. Nous sommes en contact avec les autorités pour éclaircir les circonstances du décès .– Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 9, 2025
В иранском агентстве судебных новостей Mizan Online приводят слова представителя властей провинции Семнан о том, что швейцарец якобы совершил самоубийство.
В то же время Италии 9 января удалось вернуть домой журналистку Чечилию Сала, которую задержали во время съемок репортажа в Тегеране.
В МИД Франции недавно предостерегли своих граждан от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось освободить трех задержанных там французов.