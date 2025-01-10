Уряд Німеччини роздумує над тим, щоб піти з Х Ілона Маска
В уряді Німеччини наразі обговорюють питання доцільності своєї присутності на платформі X (Twitter), якою володіє американський мільярдер Ілон Маск.
Про це заявила речниця німецького уряду, яку цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, офіційний Берлін роздумує над тим, щоб піти з платформи Маска через побоювання з приводу її алгоритмів.
"Це постійне питання, яке нам доводиться вирішувати знову і знову", – зазначила представниця уряду.
Вона вказала, що алгоритми X та інших соціальних мереж не сприяють "спокійному, об'єктивному і збалансованому обговоренню, а, навпаки, викликають розпалювання і поляризацію".
Вона додала, що наразі було прийнято рішення залишитися на платформі через те, що вона дає доступ до широкої аудиторії.
Речниця заперечила, що занепокоєння щодо X пов'язане з участю Маска в німецькій політиці, заявивши, що саме Брюссель має вирішувати, чи дотримується X закону перед виборами.
Ілон Маск публічно стверджує, що тільки ультраправа партія "АдН" може врятувати Німеччину".
Напередодні він провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований підтримкою Маском "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів.
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