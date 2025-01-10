Правительство Германии раздумывает над тем, чтобы уйти с Х Илона Маска

В правительстве Германии сейчас обсуждают вопрос целесообразности своего присутствия на платформе X (Twitter), которой владеет американский миллиардер Илон Маск.

Об этом заявила пресс-секретарь немецкого правительства, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, официальный Берлин размышляет над тем, чтобы уйти с платформы Маска из-за опасений по поводу ее алгоритмов.

"Это постоянный вопрос, который нам приходится решать снова и снова", – отметила представительница правительства.

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Она указала, что алгоритмы X и других социальных сетей не способствуют "спокойному, объективному и сбалансированному обсуждению, а, наоборот, вызывают разжигание и поляризацию".

Она добавила, что сейчас было принято решение остаться на платформе из-за того, что она дает доступ к широкой аудитории.

Пресс-секретарь отрицает, что беспокойство по поводу платформы X связано с участием Маска в немецкой политике, заявив, что именно Брюссель должен решать, соблюдает ли X закон перед выборами.

Илон Маск публично утверждает, что только ультраправая партия "АдГ" может спасти Германию".

Накануне он провел разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернативы для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.

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