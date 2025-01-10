До Грузії планує візит моніторингова місія ПАРЄ

До Грузії у рамках моніторингової місії 14 січня прибудуть співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо Грузії.

Про це йдеться у заяві ПАРЄ, передає "Європейська правда".

Як зазначається, до Грузії впродовж 14-16 січня приїдуть представники ПАРЄ із Франції та Португалії – Клод Керн та Едіт Естрелла.

У заяві йдеться, що мета місії – встановлення фактів, а точніше, оцінка виконання Грузією своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи, особливо у світлі тривалої політичної кризи після жовтневих виборів і фактичного припинення євроінтеграції.

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Під час візиту представники ПАРЄ проведуть зустрічі з лідерами основних політичних партій, відповідними державними посадовими особами, а також із представниками суспільства та міжнародних організацій.

"Це звичайний моніторинговий візит, і його не слід розглядати як політичну підтримку легітимності або поглядів співрозмовників, з якими вони зустрічаються", – акцентували у заяві.

Співдоповідачі також планують зустрітися з деякими демонстрантами, затриманими під час протестів, чиї звинувачення і затримання викликали стурбованість:

"У цьому контексті голова Асамблеї після консультацій зі співдоповідачами запросив у Венеціанської комісії терміновий висновок 23 грудня 2024 року щодо Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо свободи зібрань", – додали у заяві.

Нагадаємо, протести у Грузії за європейське майбутнє та з вимогою повторних виборів тривають вже понад 40 днів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням.

5 січня три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

Відтак, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

А 9 січня три опозиційні сили Грузії звернулися до голови ПАРЄ із закликом не підтверджувати повноваження грузинської делегації через проблеми на останніх виборах.