Грузинська опозиція закликає ПАРЄ не визнавати повноваження делегації Грузії

Три опозиційні сили Грузії звернулися до голови Парламентської асамблеї Ради Європи із закликом не підтверджувати повноваження грузинської делегації через проблеми на останніх виборах.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Спільну заяву підписали "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія".

Вони наголошують, що парламентські вибори 26 жовтня 2024 року пройшли з грубими порушеннями, і сформований парламент, як і обраного ним президента, не можна вважати легітимними, а до делегації у ПАРЄ від нового парламенту Грузії будуть входити виключно представники керівної партії "Грузинська мрія".

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Політсили також зауважили, що низка представників "Мрії", включно зі співзасновником партії Бідзіною Іванішвілі, опинилися під західними санкціями через демократичний відкат і порушення прав людини.

"Принципова позиція ПАРЄ має вирішальне значення для захисту демократичних цінностей у Грузії", – наголосили вони.

Нагадаємо, протести у Грузії за європейське майбутнє та з вимогою повторних виборів тривають вже понад 40 днів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу" з опозицією та громадянським суспільством.