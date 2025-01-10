В Грузию планирует визит мониторинговая миссия ПАСЕ

В Грузию в рамках мониторинговой миссии 14 января прибудут содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии.

Об этом говорится в заявлении ПАСЕ, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в Грузию в течение 14-16 января приедут представители ПАСЕ из Франции и Португалии – Клод Керн и Эдит Эстрелла.

В заявлении говорится, что цель миссии – установление фактов, а точнее, оценка выполнения Грузией своих обязательств как государства-члена Совета Европы, особенно в свете длительного политического кризиса после октябрьских выборов и фактического прекращения евроинтеграции.

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Во время визита представители ПАСЕ проведут встречи с лидерами основных политических партий, соответствующими государственными должностными лицами, а также с представителями общества и международных организаций.

"Это обычный мониторинговый визит, и его не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов собеседников, с которыми они встречаются", – акцентировали в заявлении.

Содокладчики также планируют встретиться с некоторыми демонстрантами, задержанными во время протестов, чьи обвинения и задержания вызвали обеспокоенность:

"В этом контексте председатель Ассамблеи после консультаций с содокладчиками запросил у Венецианской комиссии срочное заключение 23 декабря 2024 года по Кодексу об административных правонарушениях, в частности, относительно свободы собраний", – добавили в заявлении.

Напомним, протесты в Грузии за европейское будущее и с требованием повторных выборов продолжаются уже более 40 дней.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием.

5 января три оппозиционные грузинские коалиции – "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" – призвали президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ отложить визит в Грузию в связи с ситуацией в стране.

Следовательно, она решила отложить визит в Грузию до того времени, когда "привлечение ОБСЕ будет наиболее эффективным".

А 9 января три оппозиционные силы Грузии обратились к председателю ПАСЕ с призывом не подтверждать полномочия грузинской делегации из-за проблем на последних выборах.