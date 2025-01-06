Президентка ПА ОБСЄ скасувала запланований візит до Грузії

У понеділок, 6 січня, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума відклала візит до Грузії, який був запланований на 8-10 січня.

Про це вона написала у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявила Каума, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

"Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси і запропонувати допомогу у виконанні рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ", – акцентувала вона.

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Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала це рішення.

"Грузинський народ вдячний вам за те, що ви берете до уваги занепокоєння і надії грузинської демократії. Ми потребуємо ОБСЄ більше, ніж будь-коли! І нових виборів!" – заявила вона.

Very wise decision of @OSCEPA President @PiaKauma to postpone the visit to Georgia. The Georgian people do appreciate your taking into account the concerns and hopes of Georgian democracy. We need OSCE more than ever! And new elections! https://t.co/LvDdazhflj – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 6, 2025

Зауважимо, напередодні, 5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У своїй заяві опозиція акцентувала, що візит Кауми грузинська влада використає для своєї легітимації, "що ще більше ускладнює становище демократичних сил і громадянського суспільства".

Нагадаємо, раніше опозиція Грузії звинувачувала "Грузинську мрію" у використанні візиту генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе з пропагандистською метою.

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.