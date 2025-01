Президентка ПА ОБСЄ скасувала запланований візит до Грузії

У понеділок, 6 січня, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума відклала візит до Грузії, який був запланований на 8-10 січня.

Про це вона написала у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявила Каума, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

"Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси і запропонувати допомогу у виконанні рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ", – акцентувала вона.

Реклама:

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала це рішення.

"Грузинський народ вдячний вам за те, що ви берете до уваги занепокоєння і надії грузинської демократії. Ми потребуємо ОБСЄ більше, ніж будь-коли! І нових виборів!" – заявила вона.

Very wise decision of @OSCEPA President @PiaKauma to postpone the visit to Georgia. The Georgian people do appreciate your taking into account the concerns and hopes of Georgian democracy. We need OSCE more than ever! And new elections! https://t.co/LvDdazhflj