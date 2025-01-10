В Бундестаге проверят разговор Маска с лидером ультраправых

В немецком Бундестаге начали проверку разговора миллиардера Илона Маска с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алисой Вайдель на предмет возможного незаконного пожертвования.

Об этом сообщает Welt, информирует "Европейская правда".

Представитель Бундестага заявил, что "факты по делу сейчас выясняют".

Маск, как известно, открыто рекламирует "АдГ" в своей соцсети Х (Twitter). В четверг вечером он транслировал на платформе свой разговор с Вайдель.

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Неправительственная организация LobbyControl ранее указывала, что поддержка Маском "АдГ" может быть незаконным партийным пожертвованием.

Организация утверждает, что разговор Маска с Вайдель "вероятно, будет гораздо шире освещен" на X, чем сообщения обычных пользователей.

"В этом контексте здесь, безусловно, можно говорить о политической рекламе, поскольку платформа X обычно продает такой охват за большие деньги", – отметили в организации.

Согласно партийному законодательству, реформированному в начале 2024 года, предвыборная реклама от третьих лиц считается партийным взносом.

Партийные пожертвования из стран, не входящих в ЕС, также запрещены.

Согласно Закону о политических партиях, немецкий Бундестаг отвечает за тщательную проверку правильности финансирования партий и предвыборной рекламы.

Маск накануне провел разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

Американский миллиардер перед этим публично утверждал, что "только "АдГ" может спасти Германию".

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернативы для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.

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