Вучич подзвонить Путіну після санкцій США проти сербської компанії, повʼязаної з РФ

Президент Сербії Александар Вучич анонсував переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним після того, як США наклали санкції на сербську компанію "Нафтова промисловість Сербії" (NIS), де акціонером є "Газпром".

Про це він сказав на пресконференції в пʼятницю, 10 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

NIS опинилася серед низки компаній, які потрапили під останній раунд санкцій США, спрямованих проти російського нафтового сектора.

Після цього Вучич заявив, що поговорить з Путіним "спочатку по телефону, а потім розгляне інші способи комунікації".

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Також сербський президент анонсував переговори з представниками США і Китаю – зокрема щоб попросити нову американську адміністрацію "ще раз переглянути це рішення".

"Ми будемо реагувати відповідально, серйозно і старанно, і хоча ми будемо діяти обережно, ми не будемо поспішати з ухваленням неправильних рішень", – додав він.

Сербія підтримує тісні відносини з Москвою з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну і відмовляється запроваджувати санкції, на відміну від ЄС, до якого вона сподівається приєднатися.

Нафтогазова компанія Сербії NIS, мажоритарним власником якої є російська "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром", є єдиним постачальником газу до Сербії і мажоритарним власником обох газопроводів, якими газ з Росії постачається сербським домогосподарствам і промисловим підприємствам.

У сербському уряді підкреслювали наміри й далі купувати російський газ.