Вучич позвонит Путину после санкций США против сербской компании, связанной с РФ

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным после того, как США наложили санкции на сербскую компанию "Нефтяная промышленность Сербии" (NIS), где акционером является "Газпром".

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 10 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

NIS оказалась среди ряда компаний, которые попали под последний раунд санкций США, направленных против российского нефтяного сектора.

После этого Вучич заявил, что поговорит с Путиным "сначала по телефону, а затем рассмотрит другие способы коммуникации".

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Также сербский президент анонсировал переговоры с представителями США и Китая – в частности чтобы попросить новую американскую администрацию "еще раз пересмотреть это решение".

"Мы будем реагировать ответственно, серьезно и тщательно, и хотя мы будем действовать осторожно, мы не будем спешить с принятием неправильных решений", – добавил он.

Сербия поддерживает тесные отношения с Москвой с момента ее полномасштабного вторжения в Украину и отказывается вводить санкции, в отличие от ЕС, к которому она надеется присоединиться.

Нефтегазовая компания Сербии NIS, мажоритарным владельцем которой является российская "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром", является единственным поставщиком газа в Сербию и мажоритарным владельцем обоих газопроводов, по которым газ из России поставляется сербским домохозяйствам и промышленным предприятиям.

В сербском правительстве подчеркивали намерения и дальше покупать российский газ.