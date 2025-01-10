Премьер Гренландии готов к разговорам с Трампом, претендующим на остров

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом, который хочет получить контроль над арктическим островом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Копенгагене в пятницу, 10 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На вопрос, говорил ли он с Дональдом Трампом, глава правительства Гренландии ответил отрицанием, добавив, что "мы готовы говорить".

Эгеде также подчеркнул стремление Гренландии к независимости.

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"Это то, что все должны уважать. Но это не означает, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией", – добавил он.

Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности СШП.

Премьер Дании Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой.

Ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

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