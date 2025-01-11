У Сербії перекрили ключову магістраль, протестуючи через обвал даху на залізничному вокзалі

У Сербії напередодні тисячі людей перекрили рух на ключовому перехресті автомагістралей у столиці Белграді під час вуличних протестів під проводом студентів у зв'язку з обвалом навісу на залізничному вокзалі, який призвів до смерті 15 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Скандуючи "Ми хочемо справедливості", натовп спочатку зібрався біля будівлі центрального суду в Белграді, щоб вимагати покарання для тих, кого вони назвали "проурядовими головорізами", які напали на протестувальників на попередніх акціях.

AP

AP

Протестувальники влаштовують майже щоденні вуличні демонстрації, вимагаючи притягнення до відповідальності винних в трагедії 1 листопада на залізничному вокзалі в північному місті Новий Сад.

Реклама:

П'ятнична блокада, яка тривала одну годину, також зупинила рух ключовим мостом через річку Сава у Белграді.

Сотні людей провели акції протесту також у п'ятницю в різних місцях по всій Сербії.

Нагадаємо, 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.

Уряд президента Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

У понеділок, 30 грудня, прокуратура міста Новий Сад подала обвинувальний акт проти 13 людей у зв'язку з обвалом навісу залізничного вокзалу.