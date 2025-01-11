В Сербии перекрыли ключевую магистраль, протестуя из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале
Новости — Суббота, 11 января 2025, 08:46 —
В Сербии накануне тысячи людей перекрыли движение на ключевом перекрестке автомагистралей в столице Белграде во время уличных протестов под руководством студентов в связи с обвалом навеса на железнодорожном вокзале, который привел к смерти 15 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Скандируя "Мы хотим справедливости", толпа сначала собралась у здания центрального суда в Белграде, чтобы требовать наказания для тех, кого они назвали "проправительственными головорезами", которые напали на протестующих на предыдущих акциях.
Протестующие устраивают почти ежедневные уличные демонстрации, требуя привлечения к ответственности виновных в трагедии 1 ноября на железнодорожном вокзале в северном городе Новый Сад.
Пятничная блокада, которая длилась один час, также остановила движение по ключевому мосту через реку Сава в Белграде.
Сотни людей провели акции протеста также в пятницу в разных местах по всей Сербии.
Напомним, 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.
Правительство президента Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.
В понедельник, 30 декабря, прокуратура города Новый Сад подала обвинительный акт против 13 человек в связи с обвалом навеса железнодорожного вокзала.