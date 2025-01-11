В Сербии перекрыли ключевую магистраль, протестуя из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале

В Сербии накануне тысячи людей перекрыли движение на ключевом перекрестке автомагистралей в столице Белграде во время уличных протестов под руководством студентов в связи с обвалом навеса на железнодорожном вокзале, который привел к смерти 15 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Скандируя "Мы хотим справедливости", толпа сначала собралась у здания центрального суда в Белграде, чтобы требовать наказания для тех, кого они назвали "проправительственными головорезами", которые напали на протестующих на предыдущих акциях.

AP

AP

Протестующие устраивают почти ежедневные уличные демонстрации, требуя привлечения к ответственности виновных в трагедии 1 ноября на железнодорожном вокзале в северном городе Новый Сад.

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Пятничная блокада, которая длилась один час, также остановила движение по ключевому мосту через реку Сава в Белграде.

Сотни людей провели акции протеста также в пятницу в разных местах по всей Сербии.

Напомним, 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

Правительство президента Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

В понедельник, 30 декабря, прокуратура города Новый Сад подала обвинительный акт против 13 человек в связи с обвалом навеса железнодорожного вокзала.