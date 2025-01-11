Фіцо підтвердив відпустку у В’єтнамі, але заперечив проживання у люксовому готелі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив у суботу, що провів відпустку у В'єтнамі – при цьому він спростував інформацію ЗМІ, згідно з якою він нібито жив у розкішному готелі.

Про це Фіцо сказав у відео, викладеному на його Facebook-сторінці 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо, одягнений у спортивний одяг і тримаючи в руках палиці для скандинаської ходьби, зазначив, що перебував у розкішному готелі в Ханої лише для неформальних переговорів на запрошення в'єтнамської сторони.

"Я провів відпустку у В'єтнамі, приблизно дев'ять днів", – сказав Фіцо. Він пояснив, що зупинився там на курорті, до якого є прямий рейс із Братислави і куди тури організовують різні словацькі турфірми. А в Ханой він нібито вирушив для неформальних зустрічей з в'єтнамськими офіційними особами.

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За його словами, в'єтнамська сторона забезпечила транспорт, охорону та місце зустрічі, яким виявився готель, що "є предметом такого величезного інтересу".

У відео Фіцо також опублікував письмове підтвердження англійською мовою від готелю Capella Hanoi, в якому йдеться, що "прем’єр-міністр Словаччини Фіцо скористався послугами та приміщенням нашого закладу лише для робочої зустрічі 2 січня 2025 року, яка відбулася в ініціативи в'єтнамської сторони".

Фіцо також сказав, що якщо ЗМІ не вибачаться перед ним за поширену інформацію про нібито відпустку у цьому готелі, він подасть на них до суду.

У Словаччині протягом двох тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває прем'єр-міністр Роберт Фіцо після візиту до Москви 22 грудня.

Врешті з’явились ознаки, що він перебуває у люксовому в'єтнамському готелі Capella Hanoi, де одна ніч коштує понад 6200 євро.

Одне з відео Фіцо, в якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято в номері цього готелю.