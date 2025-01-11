Фицо подтвердил отпуск во Вьетнаме, но отрицает проживание в люксовом отеле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в субботу, что провел отпуск во Вьетнаме – при этом он опроверг информацию СМИ, согласно которой он якобы жил в роскошном отеле.

Об этом Фицо сказал в видео, выложенном на его Facebook-странице 11 января, сообщает "Европейская правда".

Фицо, одетый в спортивную одежду и держа в руках палки для скандинавской ходьбы, отметил, что находился в роскошном отеле в Ханое только для неформальных переговоров по приглашению вьетнамской стороны.

"Я провел отпуск во Вьетнаме, примерно девять дней", – сказал Фицо. Он пояснил, что остановился там на курорте, до которого есть прямой рейс из Братиславы и куда туры организовывают различные словацкие турфирмы. А в Ханой он якобы отправился для неформальных встреч с вьетнамскими официальными лицами.

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По его словам, вьетнамская сторона обеспечила транспорт, охрану и место встречи, которым оказался отель, "являющийся предметом такого огромного интереса".

В видео Фицо также опубликовал письменное подтверждение на английском языке от отеля Capella Hanoi, в котором говорится, что "премьер-министр Словакии Фицо воспользовался услугами и помещением нашего заведения только для рабочей встречи 2 января 2025 года, которая состоялась по инициативе вьетнамской стороны".

Фицо также сказал, что если СМИ не извинятся перед ним за распространенную информацию о якобы отпуске в этом отеле, он подаст на них в суд.

В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо после визита в Москву 22 декабря.

Наконец появились признаки, что он находится в люксовом вьетнамском отеле Capella Hanoi, где одна ночь стоит более 6200 евро.

Одно из видео Фицо, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере этого отеля.