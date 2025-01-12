В грузинском Батуми на проевропейских протестах задержали около 10 человек

В грузинском Батуми на протестах за европейское будущее страны задержали около десяти человек, среди них соучредитель двух изданий.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", первым информацию об этом опубликовало местное издание Batumelebi.

Вечером в субботу 11 января на протестах в Батуми задержали около десяти человек, это произошло во время акции с требованием проведения новых парламентских выборов.

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Одну из активисток задержали, когда та клеила наклейку с надписью "Бастуйте" на экипировку одного из правоохранителей.

После этого задержания люди пошли в главное управление полиции в городе. Там задержали еще одного активиста, когда он наклеил протестную наклейку на асфальт, а после возмущения присутствующих задержали еще нескольких человек.

Как сообщают, среди них основательница онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели.

Напомним, в Грузии уже более 40 дней продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием. Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу" с оппозицией и гражданским обществом.