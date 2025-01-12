Премьер Швеции считает, что страна сейчас в состоянии "не войны, но и не мира"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что сейчас страна находится в ситуации "и не войны, и не мира".

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на ежегодной конференции по вопросам безопасности и обороны в городе Сален.

Ульф Кристерссон был первым спикером события и говорил о вызовах для Швеции в текущей геополитической ситуации.

"Швеция не в состоянии войны. Но это также и не состояние мира", – сказал премьер.

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"Российская угроза является долгосрочной. И наше оборонное планирование также должно быть долгосрочным", – сказал Кристерссон.

Он отметил, что сейчас Швеция и соседи сталкиваются с гибридными атаками, которые "осуществляются с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз диверсионного характера".

Он отдельно упомянул рождественский инцидент с поврежденными подводными кабелями в Финском заливе.

"Швеция и наши соседи не допустят, чтобы такое продолжалось", – подчеркнул Кристерссон. В то же время он добавил, что Швеция не делает поспешных выводов и не будет выдвигать кому-то обвинений в диверсии, не имея достаточных доказательств.

Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон в своей речи выразила мнение, что в мире начинаются начинаются "новые, неопределенные и опасные времена".

Недавно Швеция заключила соглашение с немецко-французским оружейным концерном KNDS на производство более 40 танков Leopard 2, стоимость достигает почти 2 млрд евро.

В декабре Швеция и Дания вместе заказали БМП на 2,1 млрд евро, из них 40 машин – для Украины.