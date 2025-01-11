У партії Шольца вважають недоцільною додаткову мільярдну допомогу Україні перед виборами

Глава парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх не підтримав пропозицію про новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Його заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Мютценіх розповів, що міністр оборони Борис Пісторіус у четвер оголосив про масштабні поставки зброї в Україну, які були заплановані в попередньому бюджеті.

"Виділення додаткових бюджетних коштів через парламент незадовго до виборів до Бундестагу, щоб поставити майбутній уряд перед доконаним фактом – це не відповідає нашій демократії і навряд чи може бути виправдано з юридичної та політичної точок зору", – сказав представник СДПН.

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За даними видання Spiegel, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус запропонували виділити додаткові близько 3 млрд євро, щоб погодити надання Україні найбільш необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

На думку Пісторіуса і Бербок, це було б важливим сигналом для України, що німецька допомога не зменшиться.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не дає згоди на новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Тим часом ЗМІ повідомили, що у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги, у які зокрема увійдуть танки Leopard, бойові машини піхоти Marder та інше озброєння.