В Минобороны Германии опровергли слухи о блокировании Шольцем помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро, но признал, что решение еще не принято.

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Tagesspiegel, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов о блокировании дополнительного пакета военной помощи для Украины, Писториус ответил, что никакой блокировки нет.

"Никакой блокировки нет. Мы подготовили новый пакет помощи для Украины в Минобороны", – подчеркнул он.

Реклама:

Однако Писториус уточнил при этом, что "внутренняя координация" в федеральном правительстве по этому вопросу еще не полностью завершена, вопрос еще "должен быть решен политически".

Следовательно, глава оборонного немецкого ведомства ожидает, что будет принято "соответствующее решение".

"Как только все вопросы будут выяснены, я ожидаю соответствующего решения", – подытожил Писториус.

Напомним, этот ответ последовал после того, как издание Spiegel неофициально узнало, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Пакет сформировали глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и Писториус на основе срочных запросов Украины.

Однако канцлер Олаф Шольц выступил против, поскольку считает, что уже запланированной помощи достаточно и Киев в дополнение может тратить на оружие средства из общего кредита от G7, и что было бы несправедливо "ставить перед фактом" новое немецкое правительство, которое сформируют после досрочных выборов в феврале. Такое мнение разделяют и некоторые другие члены СДПГ.

По последним деталям, которые узнали журналисты, переговоры о дополнительном оружии якобы были конструктивными до Рождества, а потом канцлер резко изменил мнение. Спор связывают с политическими соображениями партий перед досрочными парламентскими выборами.

На авиабазе "Рамштайн" 9 января Писториус заявил о планах передать Украине в ближайшее время ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны IRIS-T.