Німеччина надасть Україні додаткові ракети до IRIS-T

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про плани передати Україні найближчим часом ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це він сказав на авіабазі "Рамштайн" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Спочатку ці боєприпаси призначалися для Бундесверу, але тепер їх відправлять з виробництва безпосередньо в Україну.

"Ми спочатку поставляємо їх Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", – зазначив Пісторіус.

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У повідомленні німецького Міністерства оборони вказано, що Україні нададуть майже 50 ракет для систем IRIS-T.

На початку вересня канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

У грудні Німеччина оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM/SLS.