В Грузии на протестах задержали еще около 20 человек

Вечером в воскресенье на проевропейских протестах в грузинских Тбилиси и Батуми задержали еще около 20 человек.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В Тбилиси события разворачивались под рестораном, где судьи собрались на рождественско-новогодний корпоратив, а протестующие решили прийти под здание упрекать их за "службу режиму".

Заведение охранял спецназ с водометами, несколько раз ситуация обострялась. В итоге судьи покинули ресторан под защитой полиции.

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Среди активистов девять задержали за "мелкое хулиганство" и "неповиновение полиции".

В Батуми задержали восемь человек, среди которых двое представителей коалиции "За перемены" (которых потом отпустили) и оператор местного издания Batumelebi Гурам Мурванидзе.

Перед тем в субботу в Батуми тоже задержали около десятка человек, в том числе основательницу Batumelebi.

На понедельник 13 января снова планируют серию акций в разных городах с требованием новых выборов и освобождения задержанных на протестах. В Тбилиси протест соберется под парламентом, в Батуми – под зданием Конституционного суда.

Напомним, в Грузии уже более 40 дней продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием. Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу" с оппозицией и гражданским обществом.