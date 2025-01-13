Экс-стратег Трампа пообещал не допустить Маска в Белый дом

Бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон пообещал сделать все, чтобы не допустить Илона Маска в будущую администрацию в Белом доме.

Об этом бывший советник Трампа заявил в интервью Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Бэннон пообещал, что "заставит" Маска "сбежать" еще до инаугурации 20 января, не дав ему получить доступ в Белый дом.

"Он действительно злой парень, очень плохой парень. Я решил, что это мое личное дело – уничтожить этого парня", – отметил он.

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Бэннон также раскритиковал поддержку Маском визовой программы для квалифицированных рабочих, которая в прошлом месяце привела к острому разрыву между ультраправыми активистами и сторонниками Трампа в технических отраслях, которые видят в программе решающую роль для Кремниевой долины.

В конце концов, Трамп встал на сторону Маска в этом споре, но Бэннон сказал, что он готовит более широкие усилия, чтобы ограничить способность руководителя Tesla формировать повестку дня Трампа.

"Почему южноафриканцы, самые расистские люди на земле, белые южноафриканцы, вообще комментируют то, что происходит в Соединенных Штатах?" – сказал он, отметив, что Маск "должен вернуться" в Южно-Африканскую Республику, где он родился.

Бэннон был главой президентской кампании Трампа в 2016 году и стал старшим советником Белого дома, после чего ушел в отставку в условиях многочисленных споров.

Несмотря на четырехмесячное тюремное заключение за отказ сотрудничать со следствием по делу восстания в Капитолии 6 января 2021 года, Бэннон остается влиятельным в правых кругах, ведет популярный подкаст и недавно появлялся в Мар-а-Лаго.

Но националистическое видение Бэннона относительно второго срока Трампа все больше расходится с видением Маска. Противник иммиграции и торговый ястреб, Бэннон уже давно продвигает меры, против которых категорически выступает бизнес-фракция Республиканской партии, обеспокоенная финансовыми последствиями масштабных тарифов и депортаций.