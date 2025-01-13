ЄС проведе саміт, присвячений зміцненню своєї оборони 

Глава Євроради Антоніу Кошта надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальний саміт 3 лютого неподалік від Брюсселя, що буде присвячений темі європейської оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась із текстом листа Кошти.

Метою цього саміту стане підготовка підґрунтя для рішень, які країнам ЄС доведеться ухвалити у майбутньому, а також надання рекомендацій Єврокомісії та високому представнику щодо підготовки "білої книги" про майбутнє європейської оборони. Кошта зазначив, що має на меті повернутися до теми оборони на засіданні Європейської Ради в червні 2025 року.

Глава Євроради наголосив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

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"Останніми роками держави-члени вже збільшили свої національні оборонні витрати. Однак ми знаємо, що необхідні значні додаткові оборонні інвестиції для поповнення запасів, підвищення нашої оборонної готовності до широкого спектра загроз… і відповідного зміцнення європейської оборонної технологічної і промислової бази", – зауважив Кошта.

Водночас, з його слів, держави ЄС зацікавлені в більш тісній співпраці на європейському рівні з метою максимізації ефекту масштабу і зменшення витрат, гарантування оперативної сумісності, забезпечення стабільного і довгострокового попиту і запобігання дублюванню.

"Рівень інвестицій, в тому числі в дослідження і розробки, необхідний для посилення наших можливостей, не по кишені окремим державам-членам, які діють самостійно. Ба більше, ефективна оборона є "спільним благом", яке приносить користь усім європейцям", – наголосив Кошта.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Перед тим генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".