ЕС проведет саммит, посвященный укреплению своей обороны

Глава Евросовета Антониу Кошта направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальный саммит 3 февраля неподалеку от Брюсселя, который будет посвящен теме европейской обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с текстом письма Кошты.

Целью этого саммита станет подготовка основы для решений, которые странам ЕС придется принять в будущем, а также предоставление рекомендаций Еврокомиссии и высокому представителю по подготовке "белой книги" о будущем европейской обороны. Кошта отметил, что имеет целью вернуться к теме обороны на заседании Европейского Совета в июне 2025 года.

Глава Евросовета подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

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"В последние годы государства-члены уже увеличили свои национальные оборонные расходы. Однако мы знаем, что необходимы значительные дополнительные оборонные инвестиции для пополнения запасов, повышения нашей оборонной готовности к широкому спектру угроз... и соответствующего укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы", – отметил Кошта.

В то же время, по его словам, государства ЕС заинтересованы в более тесном сотрудничестве на европейском уровне с целью максимизации эффекта масштаба и уменьшения расходов, обеспечения оперативной совместимости, обеспечения стабильного и долгосрочного спроса и предотвращения дублирования.

"Уровень инвестиций, в том числе в исследования и разработки, необходимый для усиления наших возможностей, не по карману отдельным государствам-членам, действующим самостоятельно. Более того, эффективная оборона является "общим благом", которое приносит пользу всем европейцам", – подчеркнул Кошта.

Между тем, избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

Перед тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа".