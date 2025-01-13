Перша політична партія Фінляндії відмовилась від Маскового Х

"Зелена ліга" стала першою політичною партією Фінляндії, яка вирішила відмовитись від використання соцмережі X (Twitter) Ілона Маска.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STT.

Голова фінських "Зелених" Софія Вірта обґрунтувала рішення відмовитись від X (Twitter) проблематичністю сервісу, яка зводиться до підтримки його власником Ілоном Маском ультраправих.

"Те, як він використовує платформу переважно для просування власної політичної програми, викликає огиду. Маск відкрито підтримує ультраправі рухи та політиків і використовує свою платформу для просування такого порядку денного", – заявила вона.

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Вірта додала, що, на думку "Зеленої ліги", суспільні дебати на Х (Twitter) більше не є актуальними через систематичну мову ворожнечі, теорії змови та дезінформацію, що там поширюються.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

Напередодні Маск провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

Європейська комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен раніше попередила, що ЄС готовий вжити заходів проти X (Twitter), якщо вона порушує правила.

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