Німецькі університети йдуть з X після розмови Маска з лідеркою "АдН"

Десятки університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір припинити свою присутність у соцмережі X (Twitter) на знак протесту проти розмови Ілона Маска з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У своїй заяві понад 60 наукових і дослідницьких установ Німеччини та Австрії, до яких входять деякі з найпрестижніших університетів ФРН, заявили, що X (Twitter) веде курс, який суперечить їхнім принципам.

"Вихід є наслідком несумісності нинішньої орієнтації платформи з фундаментальними цінностями залучених інституцій: неупередженістю, науковою доброчесністю, прозорістю та демократичним дискурсом", – йдеться там.

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У заяві також сказано, що алгоритм X (Twitter) посилює поширення правопопулістського контенту, обмежуючи інші погляди, що робить будь-яке подальше використання платформи неприйнятним.

Німецький уряд своєю чергою заявив, що X (Twitter) та інші соціальні мережі використовують алгоритми, які не сприяють "спокійному, об'єктивному і збалансованому дискурсу, а навпаки, мають тенденцію до збудження і поляризації".

Речниця уряду ФРН заявила, що уряд веде постійну дискусію про те, чи варто залишати платформу, але вирішив поки що залишитися, зважаючи на широку аудиторію.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

Напередодні Маск провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

У звʼязку з цим у Бундестазі почали перевірку на предмет можливої незаконної пожертви на користь "АдН".

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