Первая политическая партия Финляндии отказалась от Маскового Х

"Зеленая лига" стала первой политической партией Финляндии, которая решила отказаться от использования соцсети X (Twitter) Илона Маска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.

Председатель финских "Зеленых" София Вирта обосновала решение отказаться от X (Twitter) проблематичностью сервиса, которая сводится к поддержке его владельцем Илоном Маском ультраправых.

"То, как он использует платформу преимущественно для продвижения собственной политической программы, вызывает отвращение. Маск открыто поддерживает ультраправые движения и политиков и использует свою платформу для продвижения такой повестки дня", – заявила она.

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Вирта добавила, что, по мнению "Зеленой лиги", общественные дебаты на Х (Twitter) больше не актуальны из-за систематического языка вражды, теории заговора и дезинформации, которые там распространяются.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

Накануне Маск провел разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

Европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен ранее предупредила, что ЕС готов принять меры против X (Twitter), если она нарушает правила.

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