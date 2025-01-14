В Тбилиси произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибшие

В Тбилиси в ночь 14 января произошел сильный взрыв в жилом доме, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Случай произошел в районе Тбилиси Ортачала ночью 14 января. От взрыва на четвертом этаже обвалилась часть стены.

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В результате инцидента один человек погиб и четверо пострадали, среди них ребенок. Предварительно причиной несчастного случая считают утечку газа.

О здании пишут, что это бывший отель, где проживают вынужденные переселенцы из Абхазии.

Напомним, в декабре в результате мощного взрыва в жилом доме в Гааге погибли шесть человек, городские власти после того запретила новогодние фейерверки в районе для спокойствия пострадавших.

На выходных в чешском городе погибли шесть человек в результате взрыва газового баллона в ресторане.