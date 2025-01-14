Зеленський назвав відсоток допомоги Німеччини від початку повномасштабної війни

Внесок Німеччини в допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення становив 16% з усієї отриманої допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент Володимир Зеленський, його слова наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

Зеленський виступив перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув до Києва у вівторок.

"Взагалі Німеччина допомогла Україні, її внесок близько 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. 16% – це дуже серйозні цифри", – сказав Зеленський.

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Він відзначив, що Україна особливо вдячна за те, що "в складні моменти захисту неба, блекаутів, Німеччина, напевно, зробила один із найбільших захистів українського неба, будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони".

Президент подякував Німеччині за системи ППО Patriot, Iris-T та інші, які допомагають захищати українське небо.

Також Зеленський наголосив на необхідності розширення виробництва ЗРК Gepard.

"Це так важливо, і вони дуже сильно захищають нашу критичну інфраструктуру, включно з енергетичною мережею", – зазначив глава держави.

У вівторок, 14 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Напередодні Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву.

Він повідомив, що з метою посилення української артилерії передає Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.