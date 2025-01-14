Зеленский назвал процент помощи Германии с начала полномасштабной войны

Вклад Германии в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения составил 16% из всей полученной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Владимир Зеленский, его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский выступил перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев во вторник.

"Вообще Германия помогла Украине, ее вклад около 16% из всей помощи, которую получила Украина. 16% – это очень серьезные цифры", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина особенно благодарна за то, что "в сложные моменты защиты неба, блэкаутов, Германия, наверное, сделала одну из самых больших защит украинского неба, строительство новейшей украинской системы противовоздушной обороны".

Президент поблагодарил Германию за системы ПВО Patriot, Iris-T и другие, которые помогают защищать украинское небо.

Также Зеленский отметил необходимость расширения производства ЗРК Gepard.

"Это так важно, и они очень сильно защищают нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую сеть", – отметил глава государства.

Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Накануне Писториус провел переговоры в Варшаве с коллегами из Польши, Франции, Италии и Великобритании о дальнейшей помощи Киеву.

Он сообщил, что с целью усиления украинской артиллерии передает Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155.