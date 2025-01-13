Міністри оборони 5 країн Європи зібрались у Варшаві з наближенням президентства Трампа

Міністри оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії зустрілися в понеділок у Варшаві, щоб обговорити питання європейської безпеки в новому п'ятисторонньому форматі, створеному після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Європейські союзники, перш за все, прагнуть зміцнити європейську безпеку і готовність до конфліктів на тлі повернення Трампа до Білого дому. Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від скорочення військової допомоги Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну на її шляху стільки, скільки буде потрібно. Це залишається в силі", – сказав він на початку консультацій п’яти міністрів.

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"Нам потрібен справедливий і тривалий мир, який повинен бути кінцевим результатом. Мир, про який не ведуться переговори через голову України з будь-ким, але який є справедливим, стійким і може бути гарантований", – додав Пісторіус.

Міністри також мали обговорити довгострокове зміцнення української оборонної промисловості, і заявили, що європейські оборонні компанії та їхні відповідні ланцюги постачання можуть і повинні відігравати важливу роль у цьому.

Пісторіус сказав, що "наші галузі, в свою чергу, будуть вчитися на українському досвіді застосування систем і озброєнь на полі бою".

Наразі незрозуміло, чи продовжать США свою нинішню військову підтримку України під керівництвом Трампа, і якщо так, то якою мірою.

За тиждень до інавгурації Трампа 20 січня європейські міністри оборони також хочуть обговорити подальшу допомогу Україні.

Буде також показово, як міністри відреагують на останні заяви Трампа про претензії на Гренландію, яка належить Данії, і його амбіції щодо анексії Канади – обох союзників по НАТО.

Нагадаємо, 3 лютого ЄС проведе саміт, присвячений зміцненню своєї оборони.