До Києва прибув міністр оборони Німеччини

У вівторок, 14 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє DW, передає "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що хоче обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Фото: Х

"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п'ятіркою країн і багатьма іншими союзниками", – заявив він в інтерв'ю журналістам у Києві.

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Напередодні Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву.

Німеччина разом із чотирма великими європейськими партнерами має намір нарощувати зусилля зі зміцнення оборонної промисловості України.

Тоді ж він заявив, що з метою посилення української артилерії передає Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.

Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських солдатів.