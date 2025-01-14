Норвегія розширила перелік безпечних областей в Україні

Норвезький уряд визнав ще декілька областей України безпечними – і люди, які там проживають, не зможуть більше отримати колективний захист у Норвегії.

Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI), пише "Європейська правда".

Зокрема, з 13 січня директорат визнав ще кілька областей України безпечними.

Відтепер Норвегія вважає безпечними Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, не місто), Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Закарпатську та Житомирську області.

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Якщо людина, яка подає заявку на захист у Норвегії, проживала в "безпечній" області, то заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Критерії для отримання індивідуального захисту у Норвегії набагато суворіші, ніж для колективного захисту.

До уваги буде прийматися те, чи може українська влада надати людині захист. Також норвезька влада буде визначати, чи є в Україні області, які вважаються безпечними та придатними для перебування людини, незалежно від того, чи проживала ця людина раніше в цих областях.

Зміна стосується лише тих, хто звернувся за захистом із 28 вересня 2024 року та не отримав відповіді на свою заяву до 13 січня.

Вона також стосується тих, хто звернеться за захистом після 13 січня 2025 року.

Нагадаємо, з 1 липня минулого року біженцям з України, які мають навички та досвід роботи водія, спростили працевлаштування водіями автобусів у Норвегії.

Раніше уряд Норвегії оголосив про розробку онлайн-курсів із вивчення норвезької мови, покликаних полегшити інтеграцію українців та інших новоприбулих іноземців.