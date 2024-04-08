Норвегія запустить мовні онлайн-курси, щоб полегшити працевлаштування українців

Уряд Норвегії оголосив про розробку онлайн-курсів із вивчення норвезької мови, покликаних полегшити інтеграцію українців та інших новоприбулих іноземців.

Про це 8 квітня оголосила міністерка праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна, передає "Європейська правда".

За словами Бренни, майбутня навчальна програма допоможе українцям та іншим новоприбулим "швидко знайти роботу та бути в змозі забезпечити себе", позаяк погане знання мови є найбільшою перешкодою для виходу іноземців на ринок праці.

"Нова програма цифрового навчання полегшить отримання освіти, яку можна поєднувати з роботою", – додала вона.

Ідея програми, згідно зі словами міністерки, полягає в тому, що курси будуть доступними у вечірній час і на вихідних – це дозволить поєднувати їх із роботою. При цьому вона доповнюватиме мовні курси, які вже організовує місцева влада.

Станом на початок 2024 року в Норвегії отримали статус тимчасового захисту понад 70 тисяч українців.

Через велику кількість прибулих норвезький уряд наприкінці 2023-го й на початку 2024 років оголосив про посилення умов перебування біженців із України, зокрема скорочення виплат і обов'язкове працевлаштування.