Норвегия расширила перечень безопасных областей в Украине

Норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными – и люди, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии.

Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), пишет "Европейская правда".

В частности, с 13 января директорат признал еще несколько областей Украины безопасными.

Отныне Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.

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Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии гораздо строже, чем для коллективной защиты.

Во внимание будет приниматься то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Также норвежские власти будут определять, есть ли в Украине области, которые считаются безопасными и пригодными для пребывания человека, независимо от того, проживал ли этот человек ранее в этих областях.

Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января.

Оно также касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

Напомним, с 1 июля прошлого года беженцам из Украины, которые имеют навыки и опыт работы водителя, упростили трудоустройство водителями автобусов в Норвегии.

Ранее правительство Норвегии объявило о разработке онлайн-курсов по изучению норвежского языка, призванных облегчить интеграцию украинцев и других новоприбывших иностранцев.