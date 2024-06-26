У Норвегії спростили працевлаштування українців на роботу водіями автобусів

З 1 липня біженцям з України, які мають навички та досвід роботи водія, буде легше працевлаштуватись водіями автобусів у Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NTB.

Норвезький уряд ініціював зміни до Закону про професійний транспорт, які дозволяють переміщеним особам з України отримати посвідчення водія автобуса, якщо вони нададуть довідку з поліції своєї країни.

Для українців також скасували обов’язкову вимогу про чотирирічне проживання в Норвегії, яка вже не діяла для громадян Європейського Союзу.

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"Ці регуляторні зміни допоможуть більшій кількості українців знайти роботу, а це те, від чого ми залежимо в майбутньому, коли ми знаємо, що багато роботодавців шукають кваліфікованих працівників", – каже міністерка праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна.

Пом’якшення правил працевлаштування українських водіїв норвезький уряд ініціював минулого року у зв’язку з дефіцитом працівників.

Раніше цього року уряд Норвегії оголосив про розробку онлайн-курсів із вивчення норвезької мови, покликаних полегшити інтеграцію українців та інших новоприбулих іноземців.

Станом на початок 2024 року в Норвегії отримали статус тимчасового захисту понад 70 тисяч українців.