У Норвегії спростили працевлаштування українців на роботу водіями автобусів
З 1 липня біженцям з України, які мають навички та досвід роботи водія, буде легше працевлаштуватись водіями автобусів у Норвегії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NTB.
Норвезький уряд ініціював зміни до Закону про професійний транспорт, які дозволяють переміщеним особам з України отримати посвідчення водія автобуса, якщо вони нададуть довідку з поліції своєї країни.
Для українців також скасували обов’язкову вимогу про чотирирічне проживання в Норвегії, яка вже не діяла для громадян Європейського Союзу.
"Ці регуляторні зміни допоможуть більшій кількості українців знайти роботу, а це те, від чого ми залежимо в майбутньому, коли ми знаємо, що багато роботодавців шукають кваліфікованих працівників", – каже міністерка праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна.
Пом’якшення правил працевлаштування українських водіїв норвезький уряд ініціював минулого року у зв’язку з дефіцитом працівників.
Раніше цього року уряд Норвегії оголосив про розробку онлайн-курсів із вивчення норвезької мови, покликаних полегшити інтеграцію українців та інших новоприбулих іноземців.
Станом на початок 2024 року в Норвегії отримали статус тимчасового захисту понад 70 тисяч українців.