Помічник Путіна заявив, що Молдова може перестати існувати – Кишинів відреагував

Радник глави Кремля Ніколай Патрушев заявив, що "антиросійська політика" Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або припинить своє існування – у МЗС Молдови на це відреагували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Патрушев заявив в інтерв'ю "Комсомольській правді", що провина за енергетичну кризу в Молдові лежить на владі країни. Він закликав Кишинів "не обманювати себе і свій народ", а "визнати свої помилки і виправити ситуацію".

"Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування", – сказав Патрушев.

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило цю заяву.

"Такі заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції відповідно до волі своїх громадян", – підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой напередодні заявив, що більше не коментує заяви речниці російського МЗС Марії Захарової про його країну, бо вони не стосуються дипломатії.

Захарова часто коментує події в Молдові та будь-якій іншій європейській країні, яку звинувачує у "русофобії". Стосовно Кишинева вона часто дозволяла собі недипломатичні чи відверто хамські заяви. Наприклад, називала Молдову "придатком київського режиму".