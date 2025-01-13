У Молдові визнали, що втомились коментувати хамські бридні Захарової

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що більше не коментує заяви речниці російського МЗС Марії Захарової про його країну, бо вони не стосуються дипломатії.

Про це він сказав в ефірі Radio Moldova, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Попшоя спитали, як він прокоментує звинувачення Захарової на адресу Кишинева про енергетичну ситуацію в невизнаному Придністровʼї та її слова про те, що "блокування постачання газу є цькуванням і неонацизмом".

"Хочу зізнатися, що зараз я припинив коментувати заяви цієї дами, тому що вона не представляє дипломатію. Зазвичай вона говорить речі, які не мають нічого спільного з реальністю, як і в цьому випадку", – відповів він.

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Глава МЗС Молдови нагадав, що призупинення або припинення постачання газу до Придністровʼя – "це 100% рішення "Газпрому".

"Тому будь-яке звинувачення, висунуте проти нас, є всього лише елементом пропаганди, спробою уникнути юридичної та правової відповідальності, яку несе "Газпром". Це політична зброя яку Кремль використовує не вперше", – додав Попшой.

Марія Захарова, як відомо, часто коментує події в Молдові та будь-якій іншій європейській країні, яку звинувачує у "русофобії". Стосовно Кишинева вона часто дозволяла собі недипломатичні чи відверто хамські заяви.

Приміром, людина, яка обіймає посаду офіційної представниці МЗС Росії, називала Молдову "придатком київського режиму" та заявляла про свою експертизу в питанні "молдовської мови".