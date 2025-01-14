Советник главы Кремля Николай Патрушев заявил, что "антироссийская политика" Кишинева приведет к тому, что Молдова или станет частью другого государства, или прекратит свое существование – в МИД Молдовы на это отреагировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Патрушев заявил в интервью "Комсомольской правде", что вина за энергетический кризис в Молдове лежит на властях страны. Он призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".

"Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще прекратит свое существование", – сказал Патрушев.

Реклама:

Министерство иностранных дел Молдовы осудило это заявление.

"Такие заявления являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны и направлены на дестабилизацию региона. Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой накануне заявил, что больше не комментирует заявления пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о его стране, потому что они не касаются дипломатии.

Захарова часто комментирует события в Молдове и любой другой европейской стране, которую обвиняет в "русофобии". В отношении Кишинева она часто позволяла себе недипломатические или откровенно хамские заявления. Например, называла Молдову "придатком киевского режима".