CNN: Адміністрація Байдена робить останні спроби використати мільярди РФ як важіль впливу

За лічені дні до завершення свого правління адміністрація Джо Байдена працює над тим, щоб переконати європейських партнерів використати $300 млрд російських активів як майбутній важіль впливу в переговорах щодо мирного врегулювання.

Про це повідомив телеканал СNN з посиланням на двох високопосадовців адміністрації Байдена, пише "Європейська правда".

Помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських грошей на новий ескроу-рахунок, який буде доступний лише в рамках досягнення мирної угоди.

Більша частина цих грошей, що належать російському Центральному банку, досі зберігаються в європейських банках, хоча частина залишається в банках, розташованих у США.

Реклама:

Цей крок має на меті надіслати простий сигнал Москві, сказав один з високопосадовців адміністрації Байдена: "Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти і поговорити".

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, включно з сенатором Марко Рубіо, який повинен стати держсекретарем, і республіканцем Майком Волцом, який претендує на посаду радника з національної безпеки.

Табір Трампа, за словами людей, знайомих з цим питанням, загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що заблоковані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів.

Європейці, однак, не так захоплені цією ідеєю і висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

За кілька днів до зміни влади у Вашингтоні європейці скептично ставляться до принципу конфіскації заморожених російських грошей, повідомили джерела телеканалу, що робить малоймовірним укладення будь-якої угоди до вступу Трампа на посаду.

У нещодавньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що запропонував Трампу віддати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на зміцнення української армії як своєрідну гарантію безпеки, яку Україна хотіла б отримати за згоду припинити війну.

Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

А наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.