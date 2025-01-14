CNN: Администрация Байдена предпринимает последние попытки использовать миллиарды РФ как рычаг влияния

За считанные дни до завершения своего правления администрация Джо Байдена работает над тем, чтобы убедить европейских партнеров использовать $300 млрд российских активов как будущий рычаг влияния в переговорах по мирному урегулированию.

Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, пишет "Европейская правда".

Помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских денег на новый эскроу-счет, который будет доступен только в рамках достижения мирного соглашения.

Большая часть этих денег, принадлежащих российскому Центральному банку, до сих пор хранятся в европейских банках, хотя часть остается в банках, расположенных в США.

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Этот шаг имеет целью послать простой сигнал Москве, сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена: "Если вы хотите получить свои деньги обратно, вам придется прийти и поговорить".

Высокопоставленные чиновники Байдена тесно консультировались по этой идее с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа, включая сенатора Марко Рубио, который должен стать госсекретарем, и республиканца Майка Уолца, который претендует на должность советника по национальной безопасности.

Лагерь Трампа, по словам людей, знакомых с этим вопросом, в целом поддерживает эту стратегию, считая, что заблокированные деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров.

Европейцы, однако, не так увлечены этой идеей и выражают обеспокоенность относительно нарушения международного права, если банки полностью конфискуют российские деньги.

За несколько дней до смены власти в Вашингтоне европейцы скептически относятся к принципу конфискации замороженных российских денег, сообщили источники телеканала, что делает маловероятным заключение какого-либо соглашения до вступления Трампа в должность.

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский сказал, что предложил Трампу отдать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на укрепление украинской армии как своеобразную гарантию безопасности, которую Украина хотела бы получить за согласие прекратить войну.

Напомним, 10 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

А в конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.