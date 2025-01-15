В Батуми избили бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, который сейчас является лидером оппозиционной партии "За Грузию", у него сотрясение мозга и сломан нос.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Нападение произошло ночью в вестибюле отеля "Шератон" в Батуми. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, как и количество участников событий, не сообщается.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

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Также сообщается, что патруль полиции доехал на место только через 40 минут после вызова, намного позже "скорой".

В полиции сообщили, что открыли производство по статье уголовного кодекса об избиении. Причастность к инциденту депутатов комментировать не стали.

В больнице, куда привезли Гахарию для обследования, заявили, что машина прибыла около 02:30 ночи, а после диагностики он отказался оставаться для дальнейшего лечения. У экс-премьера диагностировали перелом кости носа и сотрясение мозга.

Кроме Гахарии, о нападении на себя в том же месте заявил журналист Звиад Коридзе. По его словам, нападение произошло еще до инцидента с Гахарией, когда он сидел в вестибюле отеля с женой.

Упомянутый Самхарадзе и женщина, которая была с ним, якобы сами подошли к Коридзе и начали оскорблять его и партию "Единое национальное движение", ведя себя все более агрессивно, а затем к нему присоединились товарищи.

Журналист подошел к охране с просьбой защитить его и, по его словам, в то время кто-то ударил его.

В минувшие выходные на проевропейских протестах в Тбилиси и Батуми задержали около 30 человек.

Напомним, в Грузии почти 50 дней продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием. Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу" с оппозицией и гражданским обществом.