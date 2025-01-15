В уряді розповіли деталі переговорів з Польщею щодо ексгумацій

Міністерства культури України та Польщі продовжать переговори на рівні робочої групи стосовно історичних розбіжностей, зокрема в плані ексгумації останків жертв війн і репресій.

Про це йдеться у спільній заяві міністерств від 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Відповідальні за культуру відомства України та Польщі зазначили, що в грудні 2024 року провели перше засідання робочої групи, яка має на меті врегулювати у польсько-українських відносинах питання, пов’язані із правом на гідне поховання жертв війн і репресій.

Реклама:

Під час зустрічі сторони "обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги", зазначили міністерства.

"На даний момент сторони аналізують сформований список, а також перевіряють стан виконання раніше поданих заяв на проведення пошукових робіт та надання дозволів на ексгумацію", – ідеться в повідомленні.

Міністерства додали, що Київ і Варшава також переглядають чинні правові норми "з метою їх можливої ревізії, яка б могла полегшити адміністративні процедури".

"Українська сторона вже прийняла перше позитивне рішення щодо надання дозволу на ексгумаційні роботи. Польська сторона також розглядає українські пропозиції", – підтвердили у Мінкульті України та Польщі.

Вони анонсували друге засідання робочої групи на кінець січня 2025 року у Львові, висловивши сподівання, що її робота засвідчить "готовність обох сторін до гідного вшанування пам’яті вбитих та загиблих – поляків на території України та українців на території Польщі".

Нагадаємо, 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".