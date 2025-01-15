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Туск про Волинську трагедію: не дозволю, щоб історію використовували в політичних іграх

Новини — Середа, 15 січня 2025, 15:37 — Іванна Костіна

Прем’єр Польщі Дональд Туск виступив проти використання драматичних історичних питань у політичних іграх.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що Україна і Польща знаходять "спільну мову і методи спільних дій, коли йдеться про питання Волинської трагедії та інші чутливі, драматичні питання нашої історії".

"Вони вимагають емпатії з боку України до Польщі і з боку Польщі до України. Це має бути паралельно. Я не дозволю, щоб цю драматичну історію використовували в якихось політичних іграх у Польщі", – підкреслив польський прем'єр.

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Також він категорично проти спроб чинити тиск на Україну у контексті її підтримки в конфронтації з Росією.

"Ми в процесі вирішення проблеми гідного поховання і вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії", – наголосив він.

"Я не хочу, щоб хтось у Польщі чи десь у Європі ставив умови політичної підтримки України у конфронтації з Росією, а співпраця України з ЄС, найкращим її фіналом стане членство в Євросоюзі, це також частина плану безпеки щодо агресії Росії", – заявив Туск.

Він наголосив, що ніхто не має права послаблювати Польщу, Європу, Україну в будь-якому вимірі, а також у вимірі вступу України до ЄС.

"Тому що ми тут говоримо насправді про польську безпеку. Хто цього не розуміє, є або дурнем, або зрадником", – зазначив Туск.

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі. 

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

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Туск Україна-Польща
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